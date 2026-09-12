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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Vídeo: gol em toda partida - Watkins dá a Rúben Neves um início excepcional pelo Al-Hilal

Al-Taawoun x Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Campeonato Saudita
O. Watkins
R. Neves
Arábia Saudita
England
Portugal

O meia português segue brilhando

O inglês Ollie Watkins, atacante do Al-Hilal, deu ao seu companheiro, o meia português Rúben Neves, um início marcante com a equipe na atual temporada.

O Al-Hilal visitou o Al-Taawoun neste sábado, no estádio deste último, em Buraidah, pela sétima rodada da Saudi Pro League.

Aos nove minutos de jogo, o atacante inglês Ollie Watkins abriu o placar para o Al-Hilal, depois de aproveitar uma bola longa do meia português Rúben Neves, ficando cara a cara com o goleiro antes de colocar a bola dentro das redes com categoria.

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Este foi o oitavo gol para o qual Rúben Neves contribuiu com o Al-Hilal desde o início da atual temporada, isso na oitava partida que disputa pela equipe em todas as competições, com uma média de uma participação por jogo.

O meia português marcou 5 gols, sendo 3 deles na Saudi Pro League e 2 na Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, tornando-se o artilheiro da equipe na atual temporada até agora, além de ter dado 3 assistências.

Vale lembrar que Rúben Neves é considerado uma das principais estrelas do Al-Hilal desde que se transferiu para o clube no verão de 2023, vindo do Wolverhampton, tendo disputado 142 partidas com a equipe, nas quais marcou 26 gols e deu 37 assistências.

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