Vídeo: Gesto elegante de Vitinha após a vitória sobre o Liverpool

O português Vitinha, meio-campista do Paris Saint-Germain, deu um exemplo de elegância com um gesto digno de respeito após o término da partida contra o Liverpool na quarta-feira passada.

O Paris Saint-Germain conseguiu superar o Liverpool em desempenho e resultado, vencendo por 2 a 0 no Parque dos Príncipes, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

A partida de volta está marcada para o próximo terça-feira, no estádio Anfield, para definir quem avança às semifinais e enfrenta o vencedor do confronto entre Bayern de Munique e Real Madrid.

O site francês “Foot Mercato” destacou que Vitinha voltou a apresentar uma atuação de alto nível no meio-campo, controlando o ritmo do jogo e recuperando várias bolas.

E acrescentou: “Mas, além de seu desempenho excepcional, o meio-campista português se destacou por um gesto elegante após a partida. Ele esperou até que os jogadores do Liverpool terminassem os exercícios de aquecimento, o que levou cerca de 15 minutos, para trocar de camisa com Tre Nyoni (18 anos)”.

O site francês destacou que esse gesto gentil teve grande repercussão nas redes sociais.

Vitinha jogou a partida inteira, enquanto Niouni entrou como substituto aos 90+1 minutos, no lugar de Jérémy Frimpong.

Vale lembrar que as duas equipes se enfrentaram na última edição da Liga dos Campeões, mas nas oitavas de final, e o Paris Saint-Germain venceu nos pênaltis antes de seguir em frente e conquistar o título pela primeira vez em sua história.

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