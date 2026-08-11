O português Samu Costa, novo meio-campista do Al-Nassr, teve uma recepção histórica após chegar à capital saudita, Riade, para se transferir ao clube.

O Al-Nassr anunciou, anteontem, domingo, a contratação de Samu Costa, vindo do Real Mallorca, da Espanha, sendo este o seu primeiro reforço na atual janela de transferências de verão, logo após a suspensão das restrições financeiras que lhe haviam sido impostas.

O meio-campista português chegou à capital saudita, Riade, ontem, segunda-feira, antes de assinar seu novo contrato com o "Al-Alami", que se estende por 4 temporadas e termina em 2030.

O Al-Nassr publicou, por meio de sua conta oficial na rede social "X", um vídeo excepcional que mostrou os bastidores da recepção de Samu Costa, no Aeroporto Internacional Rei Khalid, até a assinatura dos contratos, sob a perspectiva do jogador português.

Esse vídeo foi gravado por meio dos óculos inteligentes que o meio-campista português usava desde sua chegada à capital saudita, ontem, segunda-feira.

A torcida do Al-Nassr conta muito com Costa para compensar a saída do meio-campista croata Marcelo Brozovic, que deixou o Al-Nassr após o término de seu contrato ao final da temporada passada.

Vale lembrar que o Al-Nassr disputará 4 títulos na nova temporada: a Saudi Pro League, a Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, a Supercopa Saudita, além da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, no âmbito continental.