O Al-Ahli, atual campeão da Champions League da Ásia de Elite, escapou de uma derrota em seu primeiro teste na defesa do título nesta nova temporada, após um empate decepcionante diante do seu visitante, o Bakhtakor, do Uzbequistão.

O Al-Ahli empatou com o Bakhtakor pelo placar de 1 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta segunda-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela primeira rodada da fase de liga do torneio asiático.

A equipe saudita dominou as ações do jogo desde o início, mas seus jogadores rivalizaram em desperdiçar chances diante do gol da equipe uzbeque, sem que nenhum deles conseguisse marcar o gol da vitória parcial.

A punição severa veio aos 86 minutos de jogo, quando Flamarion marcou o gol que colocou o Bakhtakor em vantagem, após ficar completamente livre diante do gol do goleiro senegalês Édouard Mendy.

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Os jogadores do Al-Ahli tentaram igualar o placar nos minutos finais, até que Firas Al-Buraikan conseguiu marcar nos acréscimos, depois de aproveitar uma sobra do goleiro da equipe uzbeque, após uma finalização de Édouard Spertsian, colocando a bola dentro das redes.

O Al-Ahli quase conseguiu marcar o gol da vitória nos minutos seguintes, mas Édouard Spertsian desperdiçou uma chance clara, antes de o árbitro da partida apitar o final.

O empate foi decepcionante para a equipe saudita, sobretudo porque foi a parte melhor na partida e era favorita a vencer por uma diferença ampla de gols.

A torcida do Al-Ahli vive um clima de preocupação por causa dos resultados oscilantes, principalmente porque a equipe se prepara para enfrentar o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, no próximo sábado, pelo título da Copa da África, Ásia e Pacífico.

Vale lembrar que o empate deixou o Al-Ahli e o Bakhtakor na quinta posição da tabela de classificação do grupo do Oeste do torneio asiático, com apenas um ponto para cada equipe, empatados com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e o Al-Shamal, do Catar.