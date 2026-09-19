O confronto entre Al-Ahli, da Arábia Saudita, e Sundowns, da África do Sul, pela Copa Intercontinental, pegou fogo depois que os primeiros minutos registraram dois gols consecutivos, um deles resultado de uma clara confusão defensiva da equipe saudita, antes de o Al-Ahli conseguir responder rapidamente com um gol contra que devolveu a partida ao ponto de partida.

Sundowns aproveita cochilo do Al-Ahli

O Sundowns conseguiu abrir o placar por meio de Nuno Santos, depois de aproveitar um cruzamento que chegou ao fundo da área e desviá-lo de cabeça para dentro das redes de Édouard Mendy aos 17 minutos.

O gol veio em meio a um evidente cochilo da defesa do Al-Ahli, que não soube lidar com a bola dentro da área, com Valentin Atangana aparecendo em uma situação na qual não conseguiu fazer a cobertura necessária, deixando o jogador do Sundowns encontrar o espaço adequado para marcar.









O gol trouxe de volta à tona um dos principais problemas que apareceram no Al-Ahli no período recente, representado pela má organização defensiva e o atraso em lidar com as movimentações do adversário dentro da área.

Brikan responde e Williams marca por engano

O Al-Ahli não esperou muito para responder, já que Firas Al-Brikan conseguiu aproveitar um passe primoroso que veio pelo lado esquerdo e o desviou em direção ao gol, para que a bola batesse no goleiro sul-africano Ronwen Williams e entrasse em suas redes por engano aos 19 minutos.

Apesar de o gol ter sido creditado ao Al-Ahli, a forma como a bola chegou às redes veio de um erro do goleiro do Sundowns, depois de a bola bater nele e se transformar em um gol contra que restabeleceu o empate rapidamente.









O curioso no início da partida é que o erro que custou ao Al-Ahli sofrer o gol não foi apenas um lance passageiro, mas sim a extensão de um problema que apareceu mais de uma vez, seja na cobertura dentro da área ou ao lidar com as bolas que chegam ao fundo.

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O Al-Ahli precisa corrigir essa falha rapidamente, pois a continuidade da má organização defensiva pode dar ao Sundowns novas oportunidades, especialmente com a velocidade das movimentações de seus jogadores e sua capacidade de aproveitar qualquer espaço que apareça atrás ou entre os zagueiros da equipe saudita.

Entre um gol precoce do Sundowns e um gol contra que trouxe o Al-Ahli de volta à partida, o clássico começou de forma acalorada, mas Pošić será cobrado a encontrar uma solução rápida para a falha defensiva, para que o erro recorrente não se transforme em um fator que decida o confronto a favor do campeão da África.

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