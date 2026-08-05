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Arsenal FC v Real Betis Balompie - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Vídeo: dupla espanhola faz PSG e Arsenal provarem o amargo da derrota antes da nova temporada

Arsenal x Bétis
Arsenal
Bétis
Amistosos de clubes
Mallorca x PSG
Mallorca
PSG
England
Espanha
França

O campeão e o vice-campeão da Liga dos Campeões caem na mesma noite

  Os dois finalistas da última edição da Liga dos Campeões da Europa, Paris Saint-Germain e Arsenal, sofreram duas derrotas nesta quarta-feira, na preparação para a nova temporada.

O curioso é que os campeões da Inglaterra e da França caíram diante de duas equipes da Espanha, com três gols em cada partida.

O Arsenal sofreu uma derrota surpreendente para o Real Betis, pelo placar de 3 a 1, no amistoso que reuniu as duas equipes no estádio "Aviva", na capital irlandesa Dublin, dentro da preparação dos times para o início da nova temporada.



Os três gols do Real Betis foram marcados por Rodrigo Riquelme, Nelson Deossa e Pablo Fornals, aos 9, 26 e 43 minutos.

Já o único gol do Arsenal foi marcado por Piero Hincapié, aos 32 minutos de jogo.



Em outra partida, o Real Mallorca conquistou uma grande vitória sobre o Paris Saint-Germain francês pelo placar de 3 a 0, nesta quarta-feira, em amistoso que fez parte da preparação das duas equipes para o início das disputas da nova temporada, realizado no estádio Son Moix, na Espanha.

Os três gols da equipe espanhola foram marcados por Zito Luvumbo, Jan Virgili e Antonio José, aos 21, 40 e 51 minutos.



Vale lembrar que o Paris Saint-Germain havia conquistado o título da Liga dos Campeões da Europa pela segunda vez em sua história, após vencer o Arsenal nos pênaltis pelo placar de 4 a 3, depois do empate por 1 a 1 no fim do tempo normal e da prorrogação.

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