Os dois finalistas da última edição da Liga dos Campeões da Europa, Paris Saint-Germain e Arsenal, sofreram duas derrotas nesta quarta-feira, na preparação para a nova temporada.
O curioso é que os campeões da Inglaterra e da França caíram diante de duas equipes da Espanha, com três gols em cada partida.
O Arsenal sofreu uma derrota surpreendente para o Real Betis, pelo placar de 3 a 1, no amistoso que reuniu as duas equipes no estádio "Aviva", na capital irlandesa Dublin, dentro da preparação dos times para o início da nova temporada.
Os três gols do Real Betis foram marcados por Rodrigo Riquelme, Nelson Deossa e Pablo Fornals, aos 9, 26 e 43 minutos.
Já o único gol do Arsenal foi marcado por Piero Hincapié, aos 32 minutos de jogo.
Em outra partida, o Real Mallorca conquistou uma grande vitória sobre o Paris Saint-Germain francês pelo placar de 3 a 0, nesta quarta-feira, em amistoso que fez parte da preparação das duas equipes para o início das disputas da nova temporada, realizado no estádio Son Moix, na Espanha.
Os três gols da equipe espanhola foram marcados por Zito Luvumbo, Jan Virgili e Antonio José, aos 21, 40 e 51 minutos.
Vale lembrar que o Paris Saint-Germain havia conquistado o título da Liga dos Campeões da Europa pela segunda vez em sua história, após vencer o Arsenal nos pênaltis pelo placar de 4 a 3, depois do empate por 1 a 1 no fim do tempo normal e da prorrogação.