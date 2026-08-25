O árbitro Mohammed Al-Huwaish anulou um gol do Al-Nassr diante do Al-Ettifaq, durante a partida realizada nesta terça-feira no estádio deste último, pela terceira rodada da Liga Roshn Saudita, após recorrer à tecnologia do árbitro assistente de vídeo, o "VAR".
O lance aconteceu aos 53 minutos, depois que Kingsley Coman deu um passe para João Félix, que recebeu a bola pelo lado direito e entrou na área antes de tocar para Sadio Mané, posicionado à frente do gol, que mandou às redes.
Mas o árbitro interrompeu a comemoração e decidiu revisar o lance por meio da tecnologia de vídeo, antes de anular o gol por conta de um impedimento de Coman no início da jogada que resultou no passe do gol.
Dupla eficiente
Os ataques do Al-Nassr não cessaram, e a equipe conseguiu diminuir a diferença, depois que a dupla João Félix e Sadio Mané repetiu um ataque de surpresa, que desta vez deu certo, aos 74 minutos, quando Félix recebeu a bola e a passou para Sadio Mané, que arrancou com ela penetrando a defesa do Al-Ettifaq, antes de se aproximar do gol e finalizar com uma bola forte que balançou as redes.
O gol trouxe o Al-Nassr de volta à partida, depois que o Al-Ettifaq havia saído na frente por dois a zero, aproveitando-se da inferioridade numérica do adversário após a expulsão do goleiro Bento aos 12 minutos.