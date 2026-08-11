Vídeo: Diomande dribla Cucurella e marca um gol espetacular em 5 segundos

O marfinense Yan Diomandé, novo astro do Real Madrid, driblou o companheiro espanhol Marc Cucurella durante o treino do Merengue nesta terça-feira, em preparação para o início da nova temporada.

Diomandé se juntou às fileiras do Real Madrid durante a atual janela de transferências, vindo do Leipzig por 125 milhões de euros, na contratação mais cara da história do clube espanhol.

Já do outro lado, Cucurella, campeão da Copa do Mundo de 2026 com a seleção da Espanha, transferiu-se para o Real Madrid na atual janela de transferências, vindo do Chelsea.

A dupla Diomandé e Cucurella desfalca o Real Madrid no amistoso contra o Deportivo La Coruña amanhã, quarta-feira, por não terem completado a preparação física.

O jornal "As" publicou em sua página oficial no "X" um vídeo dos treinos do Real Madrid, no qual Diomandé aparece driblando Cucurella e marcando um belo gol em apenas 5 segundos.

Vale lembrar que o Real Madrid abrirá sua temporada no sábado, 22 de agosto, diante do Espanyol, na primeira rodada do Campeonato Espanhol.



