Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
diomandeGetty Images

Traduzido por

Vídeo: Diomande dribla Cucurella e marca um gol espetacular em 5 segundos

Deportivo de A Coruna x Real Madrid
Deportivo de A Coruna
Real Madrid
Amistosos de clubes
Y. Diomande
M. Cucurella
Espanha
Costa do Marfim

O talento marfinense começa a encantar

O marfinense Yan Diomandé, novo astro do Real Madrid, driblou o companheiro espanhol Marc Cucurella durante o treino do Merengue nesta terça-feira, em preparação para o início da nova temporada.

Diomandé se juntou às fileiras do Real Madrid durante a atual janela de transferências, vindo do Leipzig por 125 milhões de euros, na contratação mais cara da história do clube espanhol.

Já do outro lado, Cucurella, campeão da Copa do Mundo de 2026 com a seleção da Espanha, transferiu-se para o Real Madrid na atual janela de transferências, vindo do Chelsea.

A dupla Diomandé e Cucurella desfalca o Real Madrid no amistoso contra o Deportivo La Coruña amanhã, quarta-feira, por não terem completado a preparação física.

O jornal "As" publicou em sua página oficial no "X" um vídeo dos treinos do Real Madrid, no qual Diomandé aparece driblando Cucurella e marcando um belo gol em apenas 5 segundos.

Amistosos de clubes
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Vale lembrar que o Real Madrid abrirá sua temporada no sábado, 22 de agosto, diante do Espanyol, na primeira rodada do Campeonato Espanhol.


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google