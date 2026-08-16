O Arsenal conquistou a Supercopa da Inglaterra após superar o Manchester City em atuação e resultado, vencendo por 3 a 0 neste domingo, no Millennium Stadium, na cidade galesa de Cardiff, para ficar com o título pela 18ª vez em sua história.

O Arsenal, atual campeão da Premier League, começou a partida com força e precisou de apenas 23 segundos para marcar seu primeiro gol, por meio de Riccardo Calafiori, após receber um passe magnífico de seu companheiro Myles Lewis-Skelly.









Apesar da vantagem obtida logo nos primeiros segundos da partida, os jogadores do Arsenal não recuaram ao longo dos 90 minutos, foram o lado mais perigoso e seguiram lançando ataques contra a meta do Manchester City.

Do outro lado, o Manchester City praticamente não apareceu durante todo o desenrolar das duas etapas, salvo em algumas raras oportunidades, em meio a um domínio quase total do Arsenal sobre os rumos do jogo.

O Arsenal manteve seu ritmo elevado após o primeiro gol e marcou o segundo aos 28 minutos, depois de Martin Ødegaard lançar uma bola cruzada, que o recém-chegado Christos Tzolis desviou de cabeça, para que Kai Havertz a colocasse com outra cabeçada nas redes do City.









Os jogadores do Man City, apesar de terem tido a posse de bola até certo ponto, não conseguiram ameaçar a meta do goleiro David Raya no primeiro tempo, que terminou com a vantagem do Arsenal por 2 a 0.

No segundo tempo, Enzo Maresca, o novo treinador do Manchester City, tentou dar mais dinamismo às suas linhas, colocando em campo Jack Grealish, Omar Marmoush e Rayan Cherki, mas sem alteração no nível de atuação ou no resultado.

Já o Arsenal seguiu dominando e controlando o ritmo da partida, até marcar o terceiro gol por meio de Martin Ødegaard aos 48 minutos, após um passe magnífico de Tzolis, com o norueguês invadindo a área do City e colocando a bola com facilidade nas redes do goleiro Gianluigi Donnarumma.









Após o terceiro gol, Mikel Arteta, treinador do Arsenal, fez diversas substituições em sequência para poupar seus jogadores e dar a chance de participação a outros, com destaque para Bukayo Saka, Viktor Gyökeres e Eberechi Eze.

Os jogadores do Man City deram sinais de rendição após o terceiro gol do Arsenal, enquanto os atletas do time londrino desperdiçaram algumas outras oportunidades, que teriam garantido uma vitória ainda mais ampla do Arsenal no início da temporada inglesa.

Essa derrota expressiva talvez semeie dúvidas entre os torcedores do Manchester City, diante da saída do histórico treinador Pep Guardiola ao final da temporada passada e da assunção da função por Enzo Maresca em seu lugar.