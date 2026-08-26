Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduzido por

Vídeo: Com presente de Abu Al-Shamat, o Al Ahly elimina o Auckland e marca encontro com o Sundowns

Al-Ahli x Auckland FC
Al-Ahli
Auckland FC
FIFA Intercontinental Cup
Arábia Saudita
Nova Zelândia

Vitória difícil do time saudita

Saleh Abu Al-Shamat conduziu o Al-Ahli, da Arábia Saudita, à segunda fase da Copa das Confederações de Clubes de 2026, após uma difícil vitória sobre o visitante Auckland, da Nova Zelândia, por 1 a 0, no confronto que reuniu as duas equipes no estádio Al-Inma, pela primeira fase do torneio mundial.

Saleh Abu Al-Shamat marcou o único gol aos 63 minutos, após uma arrancada fulminante de Eduard Spertsyan pelo lado direito, que chegou até os limites da grande área e fez um passe primoroso para Abu Al-Shamat, que com maestria a colocou dentro das redes, em seu primeiro toque na partida.

O Al-Ahli marcou encontro com o Sundowns, da África do Sul, no dia 19 de setembro, na segunda fase da Copa das três Confederações: Ásia, África e Oceania.

A partida foi pobre em chances reais, com exceção de algumas tentativas do Al-Ahli, já que o Auckland fechou sua defesa no primeiro tempo, que ficou aquém do segundo no que diz respeito ao nível das duas equipes.

No segundo tempo, o desempenho do Al-Ahli melhorou, e a equipe conseguiu marcar o único gol, desperdiçando várias tentativas depois disso.



   A tarefa ficou fácil após a expulsão de Sam Cosgrove, jogador do Auckland, aos 89 minutos, com cartão vermelho direto após uma entrada violenta sobre um jogador do Al-Ahli.

Os minutos seguintes transcorreram sem novidades, com o Al-Ahli dominando a bola, enquanto o Auckland tentava timidamente criar perigo na esperança do empate, sem sucesso, encerrando o confronto com a vitória da equipe saudita.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google