Saleh Abu Al-Shamat conduziu o Al-Ahli, da Arábia Saudita, à segunda fase da Copa das Confederações de Clubes de 2026, após uma difícil vitória sobre o visitante Auckland, da Nova Zelândia, por 1 a 0, no confronto que reuniu as duas equipes no estádio Al-Inma, pela primeira fase do torneio mundial.

Saleh Abu Al-Shamat marcou o único gol aos 63 minutos, após uma arrancada fulminante de Eduard Spertsyan pelo lado direito, que chegou até os limites da grande área e fez um passe primoroso para Abu Al-Shamat, que com maestria a colocou dentro das redes, em seu primeiro toque na partida.

O Al-Ahli marcou encontro com o Sundowns, da África do Sul, no dia 19 de setembro, na segunda fase da Copa das três Confederações: Ásia, África e Oceania.

A partida foi pobre em chances reais, com exceção de algumas tentativas do Al-Ahli, já que o Auckland fechou sua defesa no primeiro tempo, que ficou aquém do segundo no que diz respeito ao nível das duas equipes.

No segundo tempo, o desempenho do Al-Ahli melhorou, e a equipe conseguiu marcar o único gol, desperdiçando várias tentativas depois disso.









A tarefa ficou fácil após a expulsão de Sam Cosgrove, jogador do Auckland, aos 89 minutos, com cartão vermelho direto após uma entrada violenta sobre um jogador do Al-Ahli.

Os minutos seguintes transcorreram sem novidades, com o Al-Ahli dominando a bola, enquanto o Auckland tentava timidamente criar perigo na esperança do empate, sem sucesso, encerrando o confronto com a vitória da equipe saudita.