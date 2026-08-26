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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Vídeo: com presente de Abou Al-Shamat, o Al-Ahly elimina o Auckland e marca encontro com o Sundowns

Al-Ahli x Auckland FC
Al-Ahli
Auckland FC
FIFA Intercontinental Cup
Arábia Saudita
Nova Zelândia

Vitória difícil para o time saudita

Saleh Abu Al-Shamat conduziu o Al-Ahli da Arábia Saudita à segunda fase da Copa Intercontinental de Clubes 2026, após uma difícil vitória sobre o visitante Auckland, da Nova Zelândia, por 1 a 0, na partida disputada no Estádio Al-Inma, pela primeira fase do torneio mundial.

Saleh Abu Al-Shamat marcou o único gol aos 63 minutos, depois de uma arrancada fulminante de Eduard Spertsyan pelo lado direito, que chegou à entrada da área e deu um belo passe para Abu Al-Shamat, que a jogou com maestria para dentro das redes, em seu primeiro toque na partida.

O Al-Ahli marcou encontro com o Sundowns, da África do Sul, no dia 19 de setembro, na segunda fase, pela Copa dos Três Continentes: Ásia, África e Oceania.

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A partida foi marcada pela ausência de chances reais, com exceção de algumas tentativas do Al-Ahli, já que o Auckland fechou bem sua defesa no primeiro tempo, que ficou abaixo do segundo tempo no que diz respeito ao nível das duas equipes.

No segundo tempo, o desempenho do Al-Ahli melhorou, e a equipe conseguiu marcar o único gol, desperdiçando várias tentativas depois disso.



   A tarefa ficou mais fácil após a expulsão de Sam Cosgrove, jogador do Auckland, aos 89 minutos, com cartão vermelho direto após uma entrada violenta sobre um jogador do Al-Ahli.

Os minutos seguintes transcorreram sem novidades, com o Al-Ahli dominando a bola, enquanto o Auckland tentava timidamente criar perigo na esperança do empate, sem sucesso, encerrando o confronto com a vitória da equipe saudita.

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