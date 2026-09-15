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Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

Traduzido por

Vídeo: com participação de Marmoush, Liverpool elimina o Tottenham e avança às oitavas de final da Copa da Liga

Liverpool x Tottenham
Liverpool
Tottenham
Carabao Cup
O. Marmoush
England
Egito

Partida emocionante

O Liverpool se classificou para as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, após uma emocionante vitória sobre o Tottenham, pelo placar de 3 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta noite no estádio Anfield, pela terceira fase do torneio (fase dos 32).

Alexis Mac Allister abriu o placar para o Liverpool aos 21 minutos, e seu companheiro Cody Gakpo ampliou com o segundo gol aos 54 minutos.



O Tottenham não se entregou e conseguiu diminuir a diferença aos 69 minutos com Conor Gallagher, deixando a partida pegando fogo.



Mas o Liverpool manteve a vantagem e ainda marcou o terceiro gol com Dominik Szoboszlai aos 45+1 minutos do segundo tempo, acabando com as esperanças do adversário.



A partida contou com a participação do egípcio Omar Marmoush no ataque do Tottenham até o fim do jogo, mas ele não balançou as redes do Liverpool.

O Tottenham havia chegado a esta fase com uma goleada sobre o Charlton Athletic pelo placar de 5 a 1, na fase anterior.

Já os nove clubes da Premier League que disputam competições europeias, sendo eles: Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brighton, Crystal Palace, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Sunderland, entraram todos na Copa Carabao na terceira fase.

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