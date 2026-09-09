O Arsenal voltou com 3 pontos preciosos do estádio Diego Armando Maradona, após vencer o anfitrião Napoli, por 1 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta quarta-feira, pela primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O único gol foi marcado por Martin Ødegaard, aos 75 minutos, quando Tsolis passou a bola para Ødegaard perto da entrada da área do Napoli, e o capitão deixou-a passar diante de si antes de disparar um forte chute de perna esquerda que bateu na trave esquerda a caminho das redes.









O Arsenal elevou sua pontuação para 3 pontos, na 12ª posição da tabela de classificação, com diferença de saldo de gols para as equipes que estão à sua frente, enquanto o Napoli permaneceu sem pontos, na 30ª posição.

O Arsenal dominou o primeiro tempo, finalizando 13 vezes e alcançando um novo recorde do clube no primeiro tempo de uma partida fora de casa na Liga dos Campeões da Europa, segundo o jornal The Sun.

O Arsenal tomou a iniciativa para romper as defesas de seus adversários, enquanto a equipe de Allegri se limitou a recuar e apostar nos contra-ataques.

Saka mostrou certa habilidade na primeira chance real do Arsenal, mas seu chute de bicicleta não causou qualquer problema real ao adversário antes de seu cruzamento chegar a Eze, que o devolveu de cabeça para Merino, que desperdiçou uma oportunidade de ouro para quebrar o empate com uma cabeçada de curta distância.

Surgiram chances tanto para Politano quanto para De Bruyne a favor do Napoli, mas nenhum dos dois conseguiu testar Raya de forma séria.

No fim do primeiro tempo, logo em seguida, Ødegaard passou a bola para Saka, que arrancou com força mas falhou em acertar o gol, mandando a bola por cima do travessão.

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No segundo tempo, a partida seguiu no mesmo ritmo, ainda que os ataques estivessem mais próximos dos dois gols, com clara vantagem para o Arsenal.

Ødegaard marcou o único gol, que aumentou a confiança dos jogadores do Arsenal, que tentaram marcar outro gol, enquanto o Napoli lutou para conseguir o empate, sem sucesso.

Nos acréscimos, Tsolis chutou uma bola forte que voltou diretamente para Havertz, que a mandou para as redes, mas o gol foi anulado por impedimento, encerrando a partida com uma vitória preciosa do Arsenal por 1 a 0.