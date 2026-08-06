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Ahmed Mansy

Traduzido por

Vídeo: com café saudita, Pusic chega a Jidá para comandar o Al-Ahli

Al-Ahli
M. Pusic
Al Diriyah x Al-Ahli
Al Diriyah
Campeonato Saudita
Arábia Saudita
Países Baixos

O treinador holandês iniciará uma nova etapa na história do "Raqi"

O holandês Marino Pusic, novo treinador do Al-Ahli, chegou à cidade de Jeddah para comandar oficialmente o clube ao longo do próximo período.

O Al-Ahli anunciou, na madrugada desta quinta-feira, a contratação de Pusic, com um contrato que se estende por duas temporadas e termina em 2028, para ser o substituto do treinador alemão Matthias Jaissle, que se transferiu para comandar o Newcastle United, da Inglaterra.

O jornalista saudita Waleed Saeed publicou, em sua conta pessoal na rede social "X", um vídeo da chegada do técnico holandês ao aeroporto de Jeddah, nesta quinta-feira, após a contratação oficial.

Alguns dirigentes do Al-Ahli estavam presentes na recepção de Pusic, onde fizeram questão de recebê-lo com honras, e também lhe ofereceram o café saudita, em uma tradição habitual na chegada dos recém-chegados.

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Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL

O novo treinador começará suas preparações com o Al-Ahli de imediato, especialmente porque as competições da Saudi Pro League começam dentro de uma semana.

O Al-Ahli inicia oficialmente a nova temporada no dia 13 de agosto, quando enfrenta o Al-Diriyah, na primeira rodada da Saudi Pro League.

O clube busca a conquista do Campeonato Saudita, ausente de suas prateleiras desde 2016, bem como a manutenção do título da Liga dos Campeões da Ásia da Elite, conquistado nas duas últimas temporadas.

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