Lionel Messi manteve seu grande momento com o Inter Miami ao marcar um belo gol de falta direta no empate de sua equipe por 2 a 2 com o San Diego, pela Major League Soccer, chegando ao seu 20º gol nesta temporada e reforçando sua liderança na artilharia.

O gol de Messi saiu aos 23 minutos, após uma cobrança de falta precisa que bateu na trave antes de morrer no fundo das redes do San Diego, devolvendo o Inter Miami ao jogo depois de os visitantes abrirem o placar com o gol do dinamarquês Dane Anders Dreyer, aos 12 minutos.

Dreyer marcou seu segundo gol aos 82 minutos, depois de Luis Suárez ter dado a vantagem momentânea ao Inter Miami aos 74 minutos, com uma bela finalização de ângulo fechado dentro da área.

Com seu novo gol, Messi elevou seu número para 20 gols na temporada, seguindo no topo da artilharia da Major League Soccer, enquanto Suárez chegou a 13 gols ao longo de 2026.

A dupla argentina e uruguaia contribuiu junta com 33 dos 63 gols marcados pelo Inter Miami nesta temporada.

O empate veio na primeira partida do Inter Miami no campeonato sob o comando do técnico argentino Kelly González, apenas 4 dias após o título da equipe na Copa dos Campeões, conquistado com a vitória sobre o Cruz Azul, do México.

O Inter Miami elevou sua pontuação para 46 pontos, igualando-se ao New England Revolution e mantendo-se na disputa pelas primeiras posições da Conferência Leste, em meio a uma forte concorrência com o New England, o Houston e o St. Louis pelas colocações que garantem a vantagem de disputar os playoffs em casa.