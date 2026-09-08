Vídeo: Chamou o árbitro de burro. Ivan Toney corre risco de suspensão?

O inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, tornou-se alvo de uma possível suspensão, depois de ofender verbalmente o árbitro da partida de seu time contra o Al-Qadisiyah, pela Saudi Pro League.

O Al-Ahli perdeu para o Al-Qadisiyah por 3 a 2, na partida disputada nesta terça-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela sexta rodada da Saudi Pro League.

Assim que a partida terminou, Ivan Toney foi até o árbitro norte-americano Ismail Elfath para reclamar do apito final antes de esgotados os acréscimos.

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As lentes das câmeras flagraram o atacante inglês conversando com o árbitro norte-americano, quando ele disse, em meio à discussão: "Você é burro?".

Ivan Toney continuou reclamando com o árbitro, até que seu companheiro Mohammed Suliman Bakr interveio e tentou afastá-lo, temendo que ele fosse alvo de uma medida disciplinar.

Vale lembrar que foi Ivan Toney quem marcou os dois gols do Al-Ahli nas redes do Al-Qadisiyah, mas isso não foi suficiente para escapar da terceira derrota na atual temporada.