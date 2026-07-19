Vídeo: Cena inédita... Trump é o protagonista de uma jogada polêmica na final da Copa do Mundo

Em um momento inédito que rompeu com o protocolo oficial, a Copa do Mundo foi entregue diretamente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas arquibancadas, durante a grande final entre Espanha e Argentina no “MetLife Stadium”, em Nova Jersey.

Trump, que estava sentado ao lado de sua esposa Melania e do presidente da FIFA, Gianni Infantino, pôde ver a taça de perto e tirar fotos com ela em um clima amigável, em meio ao entusiasmo pelo início da partida decisiva.

Essa exibição informal da taça ocorreu no meio da partida, fora de qualquer protocolo oficial habitual, ganhando destaque nas manchetes e gerando polêmica sobre a natureza da relação claramente amigável entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da FIFA.

Essa cena representa um desvio das tradições seguidas nas finais da Copa do Mundo, onde o troféu é normalmente entregue apenas à equipe vencedora após o término da partida, na cerimônia oficial de premiação, e não a figuras políticas durante o decorrer da partida.

Esse gesto ocorre no encerramento da Copa do Mundo de 2026, sediada pelos Estados Unidos em parceria com o México e o Canadá, após mais de um mês de disputas acirradas no maior torneio da história da Copa do Mundo, com a participação de 48 seleções.