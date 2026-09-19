Vídeo: após rebeldia e ausência, Bezerra consegue o que queria e deixa o Zamalek oficialmente

A diretoria do Zamalek, presidida por Hussein Labib, anunciou ter chegado a um acordo definitivo sobre a transferência do brasileiro Juan Alvina Bezerra para o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, encerrando assim a passagem do jogador pelo time branco após apenas uma temporada dentro do clube.

Bezerra havia ficado de fora do período de preparação do Zamalek e também se afastou das partidas do time, depois de ter manifestado o desejo de deixar o clube durante a atual janela de transferências de verão, o que complicou sua situação no clube no início da nova temporada.

O jogador brasileiro retornou ao Cairo no último sábado, após um período de ausência dos treinos do Zamalek, diante de sua insistência em viver uma nova experiência fora do clube, antes que as negociações com o Shabab Al-Ahli tomassem um rumo definitivo nos últimos dias.

O Zamalek havia aprovado anteriormente a viagem de Bezerra aos Emirados Árabes para se submeter aos exames médicos, como preparação para concluir os procedimentos de sua transferência ao Shabab Al-Ahli, antes de o clube branco anunciar oficialmente neste sábado a conclusão do acordo.

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O Zamalek afirmou em comunicado oficial: "A diretoria do clube Zamalek, presidida por Hussein Labib, anuncia ter chegado a um acordo sobre a transferência do brasileiro Juan Bezerra para o clube Shabab Al-Ahli Dubai, dos Emirados Árabes, isso após o cumprimento das exigências estabelecidas pelo Zamalek no início das negociações na janela de transferências de verão deste ano".

Bezerra disputou 44 partidas com o Zamalek na temporada passada nas mais diversas competições, marcou 8 gols e ainda deu 12 assistências para seus companheiros, apresentando um desempenho de destaque em sua primeira temporada com o time.

O brasileiro contribuiu com seus gols e assistências na campanha do Zamalek nas diversas competições, antes de sua passagem terminar rapidamente por conta de seu desejo de sair. Bezerra foi campeão com o Zamalek do Campeonato Egípcio na temporada passada, conquistando seu primeiro título com a camisa do clube branco.









Por sua vez, a conta oficial do Shabab Al-Ahli escreveu: "Procuraram a data do anúncio: Dubai é o endereço".











