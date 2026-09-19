Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1075837109.jpgAPP
Traduzido por

Vídeo: após rebeldia e ausência, Bezerra consegue o que queria e deixa o Zamalek oficialmente

J. Alvina
Zamalek SC
Shabab Al-Ahli Dubai FC
Zamalek SC x Ports
Ports
CAF Champions League Qualification
Ghazl Al Mahalla x Zamalek SC
Ghazl Al Mahalla
Premier League
Shabab Al-Ahli Dubai FC x Tractor
Tractor
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Wasl x Al-Ahli
Al-Wasl
Al-Ahli
Al-Ahli x Al-Wakrah
Al-Ahli
Al-Wakrah
Stars League
Shabab Al-Ahli Dubai FC x Al-Ain
Al-Ain
Arabian Gulf League
Egito
Djibuti
Emirados Árabes Unidos
Irã
Arábia Saudita
Catar
Argélia
Tunísia
Brasil

O mistério acabou: brasileiro aparece no novo título

A diretoria do Zamalek, presidida por Hussein Labib, anunciou ter chegado a um acordo definitivo sobre a transferência do brasileiro Juan Alvina Bezerra para o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, encerrando assim a passagem do jogador pelo time branco após apenas uma temporada dentro do clube.

Bezerra havia ficado de fora do período de preparação do Zamalek e também se afastou das partidas do time, depois de ter manifestado o desejo de deixar o clube durante a atual janela de transferências de verão, o que complicou sua situação no clube no início da nova temporada.

O jogador brasileiro retornou ao Cairo no último sábado, após um período de ausência dos treinos do Zamalek, diante de sua insistência em viver uma nova experiência fora do clube, antes que as negociações com o Shabab Al-Ahli tomassem um rumo definitivo nos últimos dias.

O Zamalek havia aprovado anteriormente a viagem de Bezerra aos Emirados Árabes para se submeter aos exames médicos, como preparação para concluir os procedimentos de sua transferência ao Shabab Al-Ahli, antes de o clube branco anunciar oficialmente neste sábado a conclusão do acordo.

Você pode discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

O Zamalek afirmou em comunicado oficial: "A diretoria do clube Zamalek, presidida por Hussein Labib, anuncia ter chegado a um acordo sobre a transferência do brasileiro Juan Bezerra para o clube Shabab Al-Ahli Dubai, dos Emirados Árabes, isso após o cumprimento das exigências estabelecidas pelo Zamalek no início das negociações na janela de transferências de verão deste ano".

Bezerra disputou 44 partidas com o Zamalek na temporada passada nas mais diversas competições, marcou 8 gols e ainda deu 12 assistências para seus companheiros, apresentando um desempenho de destaque em sua primeira temporada com o time.

O brasileiro contribuiu com seus gols e assistências na campanha do Zamalek nas diversas competições, antes de sua passagem terminar rapidamente por conta de seu desejo de sair. Bezerra foi campeão com o Zamalek do Campeonato Egípcio na temporada passada, conquistando seu primeiro título com a camisa do clube branco.



Por sua vez, a conta oficial do Shabab Al-Ahli escreveu: "Procuraram a data do anúncio: Dubai é o endereço".




Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google