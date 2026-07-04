Vídeo: Após metade da temporada... Será que Karim Benzema vai se transferir para Al-Dir’iya?

Reportagens na TV revelaram que o francês Karim Benzema, atacante do Al-Hilal, será transferido para o Al-Dir’iya durante a próxima janela de transferências de verão.

O clube Al-Dir’iya subiu para a Liga Roshen da Arábia Saudita pela primeira vez em sua história, após vencer o Al-Ula na final da repescagem de promoção da Primeira Divisão da Liga Yello, no último mês de maio.

Desde sua ascensão à Liga Roshen, o nome do Al-Dir’iya tem sido associado à contratação de vários jogadores de destaque, sendo o mais recente deles o atacante francês Karim Benzema, em meio a notícias que o ligam à saída do Al-Hilal na janela de transferências de verão.

No entanto, o jornalista saudita Khaled Al-Shneif negou essas notícias no programa “Dourina Ghir”, do canal “Al-Saudiya”, afirmando que a veracidade delas é de 0%.

O atacante francês se transferiu para o Al-Hilal durante a última janela de transferências de inverno, em uma transferência sem custos, após rescindir seu contrato com o Al-Ittihad, clube pelo qual jogava desde o verão de 2023, quando chegou à Liga Saudita vindo do Real Madrid.

No entanto, Benzema não conseguiu provar seu valor no Al-Hilal, sobretudo devido às lesões sucessivas que o afastaram de muitas partidas.

O jogador de 38 anos disputou apenas 13 partidas pelo “Al-Zaeem” desde que se transferiu para o clube na última janela de transferências de inverno, durante as quais marcou 9 gols e deu 5 assistências.