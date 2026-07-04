Vídeo: Após a nomeação de Posticoglu... Al-Da’i, em tom irônico: Que Deus ajude o Al-Nassr!

Mohammed Al-Da’ei, lenda do Al-Hilal e da seleção saudita, comentou de forma irônica sobre a nomeação do australiano Ange Postecoglou como novo técnico do vizinho e rival tradicional Al-Nassr para a próxima temporada.

O clube Al-Nassr anunciou, ontem, sexta-feira, a contratação de Postecoglou como técnico da equipe, sucedendo ao treinador português Jorge Jesus, com um contrato de duas temporadas, que termina em 2028.

Al-Da’ei comentou o assunto em declarações ao programa “Dourina Ghir”, do canal “Al-Saudiya”: “Postecoglou é um técnico com nome e história, e a escola australiana está bem desenvolvida atualmente”.

E acrescentou: “Vimos que os treinadores espanhóis e italianos não apresentaram resultados, mas Jesus era português, e a escola de treinamento mudou agora; isso requer tempo, pois estamos mudando de uma escola para outra. Que Deus ajude o Al-Nassr”.

E explicou: “Na última temporada, (Simone) Inzaghi assumiu o comando do Al-Hilal e mudou completamente o estilo de jogo, mas não teve sucesso, pois a diversidade de escolas táticas causa problemas”.

E concluiu: “Quando o time se baseia no esquema 4-4-2 ou 4-5-1 e, de repente, chega um novo técnico que aposta em três jogadores na zaga, isso não é viável”.

Vale lembrar que Jesus anunciou sua saída do Al-Nassr ao final da última temporada, depois de levar o time ao título do Campeonato Saudita após um jejum de sete anos.