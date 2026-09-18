O comunicador Waleed Al-Faraj esquentou o clima antes do aguardado confronto entre Al-Ahli Saudita e Sundowns, após fazer declarações polêmicas em seu programa "Rotana Sport com Waleed", nas quais combinou críticas ao presidente da Federação Saudita de Futebol com apoio ao Al-Ahli antes de sua batalha diante do campeão africano.

Horas antes do confronto que reúne Al-Ahli e Sundowns na final da Copa Intercontinental de Clubes, Al-Faraj falou sobre a esperada presença das autoridades na partida, antes de revelar sua posição pessoal em relação à equipe saudita e seu desejo de que o time volte com a taça para o reino.

Al-Faraj critica o presidente da federação de futebol

Waleed Al-Faraj direcionou uma crítica ao presidente da Federação Saudita de Futebol, Yasser Al-Misehal, no contexto de sua fala sobre a importância da presença das autoridades na partida, afirmando que, se estivesse em seu lugar, faria questão de estar ao lado do Al-Ahli durante esta ocasião.

Al-Faraj disse: "Se eu fosse o presidente da federação de futebol no lugar de Al-Ruzaiza, estaria com o Al-Ahli na final da Copa Intercontinental".

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A fala de Al-Faraj vem no âmbito de sua visão sobre a importância de apoiar o Al-Ahli no aguardado jogo, especialmente porque o time representa o futebol saudita no confronto diante do campeão africano e busca conquistar um novo título após a sua coroação na Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Apoio claro ao Al-Ahli antes do confronto

Longe de sua crítica ao presidente da federação de futebol, Al-Faraj declarou com clareza seu apoio ao Al-Ahli antes do confronto, desejando que o time consiga voltar com a taça, em meio ao clima de expectativa que cerca a partida.

Al-Faraj disse: "Espero que o Al-Ahli volte com a taça, pois alguns não querem isso, mas eu espero que ela seja do Al-Ahli".

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As declarações de Al-Faraj carregam uma mensagem de apoio direto ao time antes da partida, especialmente porque o Al-Ahli disputa um confronto forte diante do Sundowns em campo deste último, em um jogo que reúne o campeão da Ásia com o campeão da África e coloca a equipe saudita diante da oportunidade de conquistar um novo feito em nível continental.

Entre o ataque à ausência da autoridade, como a vê Al-Faraj, e o apoio público ao Al-Ahli, suas declarações vieram para acrescentar um novo aspecto ao clima em torno do confronto, que desperta grande interesse do público e da imprensa antes do apito inicial.







