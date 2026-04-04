Vídeo: Apesar do hat-trick... Riyad Mahrez provoca uma crise no Al-Ahli de Jeddah

O argelino Riyad Mahrez, craque do Al-Ahli de Jeddah, provocou uma crise nas fileiras da equipe, apesar da goleada sobre o Damac, no Campeonato Saudita Roshen.

O Al-Ahli venceu o Damak por 3 a 0, neste sábado, no Estádio Al-Inmaa, em Jeddah, na 27ª rodada da Liga Roshen.

Enquanto o Al-Ahli vencia por 3 a 0, o alemão Matthias Jaissle, técnico da equipe, decidiu colocar o atacante saudita Firas Al-Buraikan aos 70 minutos, no lugar de Riyad Mahrez.

O astro argelino demonstrou irritação ao sair de campo, cumprimentando Jaissle antes de dirigir algumas palavras a ele, como se questionasse o motivo de sua substituição na maioria das partidas, até que um membro da comissão técnica interveio para acalmá-lo.

De acordo com o site “Transfermarkt”, esta é a 22ª partida em que Riyad Mahrez é substituído, de um total de 35 jogos disputados em diversas competições pelo Al-Ahli desde o início da atual temporada.

Além disso, esta foi a nona partida consecutiva na Liga Roshen em que o astro argelino foi substituído antes do fim da partida, o que pode justificar sua raiva.

Vale lembrar que Mahrez contribuiu para 20 gols em suas 35 partidas pelo Al-Ahli desde o início da temporada atual, marcando 7 gols e dando 13 assistências.

Leia também: Vídeo: Graças aos adversários... Al-Ahli chega ao topo da tabela, à frente do Al-Hilal e do Al-Nassr na Roshen