Vídeo: apesar da vitória, a história de um erro de arbitragem que privou Ivan Toney de um hat-trick histórico

Um erro de arbitragem privou o inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, de marcar um hat-trick histórico contra o Al-Hazm pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Ahli venceu o Al-Hazm por 3 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela sétima rodada da Liga Roshn.

A partida testemunhou o brilho do atacante inglês Ivan Toney, que marcou dois gols, um deles de pênalti sofrido por ele mesmo, além de ter desperdiçado outra cobrança que também havia provocado.

O especialista em arbitragem Mohamed Kamal Richa afirmou que Toney merecia um terceiro pênalti, cerca de apenas 10 minutos antes do fim da partida, mas o árbitro não o marcou.

Richa disse, em declarações ao jornal saudita "Al-Riyadiah": "Houve um pênalti não marcado a favor do Al-Ahli aos 81 minutos".

E explicou: "Ivan Toney foi puxado por Mory Konaté, jogador do Al-Hazm, e a ida do árbitro à tela do VAR para revisão e seu retorno sem marcá-lo foi uma decisão equivocada".

Se esse pênalti tivesse sido marcado, teria dado a Ivan Toney um número histórico, já que ele teria provocado a marcação de 3 pênaltis na mesma partida, algo raro no mundo do futebol.

Muito provavelmente, o atacante inglês teria sido o responsável pela cobrança, e, caso a convertesse, teria chegado ao segundo hat-trick nas primeiras 7 rodadas da Liga Roshn Saudita, um número igualmente excepcional.

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Toney também teria chegado ao 11º gol nas primeiras 7 rodadas da Liga Roshn, um número inédito, já que a melhor marca pertencia ao atacante sírio Omar Al-Somah, pelo Al-Ahli, com 10 gols, na temporada 2016-2017.

Vale lembrar que Ivan Toney permanece como artilheiro da liga saudita na atual temporada, com 10 gols, após 7 rodadas disputadas, com uma diferença de 6 gols para seu perseguidor mais próximo.