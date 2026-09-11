Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Vídeo: apesar da vitória, a história de um erro de arbitragem que privou Ivan Toney de um hat-trick histórico

I. Toney
Al-Ahli x Al Hazem
Al-Ahli
Al Hazem
Campeonato Saudita
England
Arábia Saudita

O atacante inglês esteve perto de conquistar um feito inédito

Um erro de arbitragem privou o inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, de marcar um hat-trick histórico contra o Al-Hazm pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Ahli venceu o Al-Hazm por 3 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela sétima rodada da Liga Roshn.

A partida testemunhou o brilho do atacante inglês Ivan Toney, que marcou dois gols, um deles de pênalti sofrido por ele mesmo, além de ter desperdiçado outra cobrança que também havia provocado.

O especialista em arbitragem Mohamed Kamal Richa afirmou que Toney merecia um terceiro pênalti, cerca de apenas 10 minutos antes do fim da partida, mas o árbitro não o marcou.

Richa disse, em declarações ao jornal saudita "Al-Riyadiah": "Houve um pênalti não marcado a favor do Al-Ahli aos 81 minutos".

E explicou: "Ivan Toney foi puxado por Mory Konaté, jogador do Al-Hazm, e a ida do árbitro à tela do VAR para revisão e seu retorno sem marcá-lo foi uma decisão equivocada".

Se esse pênalti tivesse sido marcado, teria dado a Ivan Toney um número histórico, já que ele teria provocado a marcação de 3 pênaltis na mesma partida, algo raro no mundo do futebol.

Muito provavelmente, o atacante inglês teria sido o responsável pela cobrança, e, caso a convertesse, teria chegado ao segundo hat-trick nas primeiras 7 rodadas da Liga Roshn Saudita, um número igualmente excepcional.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

Ingressos para os jogos da Liga Roshn SauditaCompre seu ingresso agora!

Toney também teria chegado ao 11º gol nas primeiras 7 rodadas da Liga Roshn, um número inédito, já que a melhor marca pertencia ao atacante sírio Omar Al-Somah, pelo Al-Ahli, com 10 gols, na temporada 2016-2017.

Vale lembrar que Ivan Toney permanece como artilheiro da liga saudita na atual temporada, com 10 gols, após 7 rodadas disputadas, com uma diferença de 6 gols para seu perseguidor mais próximo.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google