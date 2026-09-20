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Vídeo: Alegria contagiante - filha de Erdogan e o marido comemoram hat-trick de Salah

Trabzonspor x Galatasaray
Trabzonspor
Galatasaray
Campeonato Turco
M. Salah
Turquia
Egito

Relação contínua com o Trabzon

O deslumbramento da torcida turca com a atuação impressionante do astro egípcio Mohamed Salah não se restringiu apenas aos apoiadores de seu time, o Trabzonspor, mas se estendeu à família do presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Salah marcou um hat-trick contra o Galatasaray, no sábado, para conduzir o Trabzonspor a uma goleada por 4 a 0 e reduzir a diferença para o próprio líder a 3 pontos, ocupando a quinta posição.

Durante a partida, os olhares da torcida turca se voltaram para a comemoração marcante nas arquibancadas, tanto do ex-ministro do Tesouro e das Finanças da Turquia, Berat Albayrak, quanto de sua esposa Esra, filha do presidente Erdogan, diante dos gols de Salah.



De acordo com o site "Patronlar Dünyası", especializado em economia e negócios, o aparecimento de Albayrak na partida entre Trabzonspor e Galatasaray veio após meses de ausência do cenário midiático e dos eventos públicos.

E prosseguiu: "Albayrak (47 anos) foi com sua esposa Esra Erdogan e seus filhos à cidade de Trabzon, no litoral do Mar Negro, para assistir à partida que terminou com a vitória do Trabzonspor por 4 a 0 sobre o líder Galatasaray".

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E acrescentou: "Albayrak assistiu das arquibancadas aos gols marcados pelo astro egípcio, que fez um hat-trick e deu uma assistência decisiva para o gol de seu companheiro Savioli, enquanto sua esposa Esra se juntou aos torcedores nos cânticos por Mohamed Salah".

E revelou: "A relação de Albayrak com o Trabzonspor não é nova, já que o presidente do clube, Ertugrul Dogan, declarou dias atrás que (o genro do presidente turco) prestou apoio ao clube em alguns projetos e operações".

Com a vitória do Trabzonspor, a pontuação do time subiu para 10 pontos, enquanto o Galatasaray permaneceu na liderança com 13 pontos.

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