Vídeo... Al-Shineef: O campeonato "escapou" do Al-Ahli, e o Al-Ittihad traz tristeza

O jornalista esportivo Khaled Al-Shneif fez declarações polêmicas após o tropeço das duas equipes de Jeddah, Al-Ahli e Al-Ittihad, durante as partidas da 29ª rodada da Liga Profissional Roshen.

O Al-Ittihad perdeu nos últimos minutos para o Neom, por 3 a 4, enquanto o Al-Ahli ficou no empate com o Al-Fayha, com um gol para cada lado.

Al-Shneif disse em declarações ao programa saudita “Dourina Ghair”: “O Al-Ittihad não tem forma, sabor nem cheiro; não apresentou nada digno de nota contra o Neom e mereceu a derrota”.

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Ele acrescentou: “Não culpo a torcida do Al-Ittihad por não comparecer, pois o time não está apresentando o que se espera, e me surpreende a presença desses elementos na Liga dos Campeões da Ásia para a elite”.

E continuou seu ataque: “O Al-Ittihad está causando tristeza no momento devido ao nível que apresenta, pois é um time perdido”.

E concluiu dizendo: “O Al-Hilal demonstrou sua força com uma goleada de 6 a 0 antes de disputar a final da Copa do Rei, e o campeonato ‘voou’ do Al-Ahli”.







