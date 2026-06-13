Vídeo... Al-Shaneef: O Al-Hilal pretende demitir Inzaghi neste momento

O jornalista saudita Khaled Al-Shneif revelou a data da demissão do italiano Simone Inzaghi do cargo de técnico do Al-Hilal, após notícias que o associavam à saída do “Al-Zaeem”.

Inzaghi assumiu o cargo técnico há cerca de um ano e iniciou sua trajetória na Copa do Mundo de Clubes, apresentando um desempenho notável, mas não teve o mesmo desempenho nos campeonatos locais e asiáticos, perdendo todos os títulos, com exceção apenas da Copa do Rei.

Al-Shneif disse em declarações ao seu programa “Dorina Ghair”: “A diretoria do Al-Hilal deseja demitir Inzaghi sem a menor dúvida, mas aguarda a decisão do novo diretor esportivo, Richard Hughes.

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O Al-Hilal havia chegado a um acordo com Hughes e seus assistentes há poucos dias para que ele assumisse o cargo oficialmente no final deste mês de junho.

Isso significa que a demissão de Inzaghi do cargo de técnico do Al-Hilal pode ocorrer no final deste mês, caso o novo diretor esportivo decida dispensá-lo.

Nos últimos meses, a mídia e a torcida fizeram inúmeros pedidos para que Inzaghi fosse demitido, devido ao fraco desempenho técnico do time do Al-Hilal.







