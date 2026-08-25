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Al Diriyah v Al Nassr: The King's CupGetty Images Sport

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Vídeo: Al-Nassr sem goleiro? Al-Ettifaq aprofunda o sofrimento do Al-Alami

Al-Ettifaq x Al-Nassr
Al-Ettifaq
Al-Nassr
Campeonato Saudita
B. Krepski
A. Medran
Arábia Saudita
Brasil
Espanha

Grande crise para o técnico do time amarelo

O Al-Ettifaq aprofundou o sofrimento do Al-Nassr e marcou o segundo gol nos acréscimos do primeiro tempo, durante a partida que reuniu as duas equipes, na terça-feira, pela terceira rodada da Liga Roshn Saudita.

O gol veio por meio de Álvaro Medrán, aos 45+3 minutos, depois que o Al-Ettifaq aproveitou o estado de confusão que atingiu as fileiras do Al-Nassr após a expulsão de seu goleiro titular Bento, e a necessidade de a equipe recorrer ao seu jovem goleiro Abdulrahman Al-Otaibi.

Al-Otaibi, de pouca experiência, tornou-se um alvo claro para as tentativas do Al-Ettifaq, que passou a chutar de diferentes distâncias e ângulos, aproveitando-se da expulsão do goleiro titular e da incapacidade do substituto de lidar com firmeza sob a pressão dos donos da casa.

Medrán chutou uma bola em direção à meta do Al-Nassr nos últimos instantes do primeiro tempo, que balançou as redes e ampliou a vantagem do Al-Ettifaq, em meio ao desânimo dos jogadores do Al-Nassr e de sua torcida.

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DIR

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O Al-Ettifaq havia aberto o placar aos 31 minutos por meio de seu astro eslovaco Duda, depois de aproveitar a falta de pressão dos jogadores do Al-Nassr sobre ele, e disparou um chute que pareceu fraco, mas que passou por entre as mãos do goleiro Al-Otaibi e se transformou em gol.

A dificuldade da missão do Al-Nassr aumentou desde os 12 minutos, após a expulsão de Bento com cartão vermelho direto, em razão de sua falta em Moussa Dembélé fora da grande área.

Leia também: Vídeo: punição dupla que não demorou muito, o Al-Ettifaq aproveita a enrascada do Al-Nassr
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