O gol de empate marcado por Abdullah Al-Hamdan para o Al-Nassr contra o Al-Khaleej, pela 7ª rodada da Roshn Saudi League, não representou apenas uma reação no placar, mas carregou consigo um momento histórico sem precedentes, depois de garantir ao clube um recorde mundial que permaneceu intacto por longas décadas em nome do argentino River Plate.
Al-Hamdan marcou o gol de empate do Al-Nassr aos 82 minutos do segundo tempo, com um chute potente poucos minutos após entrar em campo.
O Al-Nassr chegou à sua 94ª partida consecutiva na qual consegue balançar as redes nas competições da Roshn Saudi League, tornando-se o detentor da mais longa sequência de gols consecutivos em jogos de liga em nível mundial, superando o recorde histórico alcançado pelo River Plate.
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O gigante argentino havia marcado em 93 partidas consecutivas no campeonato no período entre 1936 e 1939, antes de o Al-Nassr vir e igualar esse número, para depois quebrá-lo oficialmente com o gol de Al-Hamdan, colocando o clube saudita isolado no topo desse feito histórico.
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A sequência histórica do Al-Nassr começou em 8 de dezembro de 2023, quando conseguiu vencer o Al-Riyadh pelo placar de 4 a 1, depois de o confronto contra o Al-Hilal, no dia 1º do mesmo mês, ter sido a última partida no campeonato em que a equipe deixou de marcar qualquer gol, encerrada com uma derrota por 3 a 0.
Desde então, o Al-Nassr não conheceu um caminho fechado diante das redes na Roshn Saudi League e seguiu marcando partida após partida, até chegar a 93 jogos consecutivos, igualando a sequência histórica alcançada pelo River Plate há quase nove décadas.
O River Plate havia conquistado sua sequência recorde entre 13 de setembro de 1936 e 4 de junho de 1939, antes de o Al-Nassr conseguir igualá-la e, em seguida, tomar o recorde dele na partida de hoje, tornando-se o detentor da mais longa sequência de gols consecutivos em jogos de liga.
Com esse feito, o Al-Nassr escreveu uma nova página na história do futebol, depois de quebrar um recorde que permanecia intacto desde a década de 1930, fazendo do gol de Abdullah Al-Hamdan uma testemunha de um dos momentos mais marcantes da história do clube e do futebol saudita.