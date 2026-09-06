A derrota do Al-Nassr para o Al-Ittihad provocou reações intensas, mas a surpresa desta vez veio de um dos maiores ex-astros do clube, depois que ele renovou sua previsão sobre a identidade do campeão da Liga Roshn Saudita, apesar de terem se passado apenas cinco rodadas desde o início da competição.

Fahd Al-Hariﬁ, ex-astro do Al-Nassr, manteve sua aposta no Al-Hilal para conquistar o título do Campeonato Saudita nesta temporada, afirmando que o tropeço de seu ex-time diante do Al-Ittihad não mudou a convicção que ele havia anunciado antes do começo da temporada.

O Al-Nassr perdeu para o Al-Ittihad pelo placar de 2 a 1, no clássico que reuniu as duas equipes na noite de sábado, pela quinta rodada da Liga Roshn.

Em declarações à televisão, no programa "Dawrina Ghair", Al-Hariﬁ afirmou que não voltaria atrás em sua previsão.

Ele disse: "Eu já havia dito isso desde o fim da temporada passada, e no início da atual eu já tinha cravado que o Al-Hilal seria o campeão do Campeonato neste ano. Quem me conhece sabe que eu não mudo minhas palavras, e é claro que ainda estamos no começo da disputa, mas as coisas parecem claras".

Al-Hariﬁ ressaltou que sua opinião não está ligada ao resultado da partida contra o Al-Ittihad, afirmando que as oscilações de desempenho do Al-Nassr no fim da temporada passada, dando ao Al-Hilal a oportunidade de voltar à disputa, é que estão por trás dessa previsão.

O Al-Hilal foi o maior beneficiado pelo resultado do clássico, depois de manter seu início perfeito e assumir isoladamente a liderança da tabela de classificação com 15 pontos, somando cinco vitórias consecutivas e com três pontos de vantagem sobre o Al-Nassr.

O Al-Hilal mostrou uma imagem ofensiva forte nas últimas rodadas, após vencer o Al-Ahli por 3 a 0 na quarta rodada, e depois manteve seus resultados marcantes ao vencer o Al-Khaleej por 5 a 1, antes de superar o Al-Shabab por 2 a 0 na quinta rodada, preservando seu retrospecto perfeito.

O início do Al-Nassr não foi ruim, já que conquistou quatro vitórias consecutivas antes de sofrer sua primeira derrota diante do Al-Ittihad, mas o tropeço no clássico deu ao Al-Hilal a chance de ampliar a diferença numa fase inicial da corrida pela disputa, com o clube estacionando nos 12 pontos, na segunda colocação.

Por outro lado, o Al-Ittihad elevou sua pontuação para 11 pontos, na quarta colocação, depois de manter seu retrospecto invicto.

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