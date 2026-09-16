Fahad Al Hurifi, ídolo do Al-Nassr, abriu fogo contra o astro português Cristiano Ronaldo, capitão da equipe, após a pesada derrota diante do Al Ain, dos Emirados Árabes, por 4 a 0, na partida que reuniu os dois times pela primeira rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

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Al Hurifi se juntou à onda de críticas dirigidas a Ronaldo após a queda diante do Al Ain, considerando que a permanência do jogador português no Al-Nassr já não traz o benefício esperado para o clube, seja no aspecto técnico ou do ponto de vista dos resultados e dos títulos, e cobrou da diretoria uma decisão definitiva sobre o futuro dele.

Al Hurifi afirmou, em declarações ao programa "Dourina Ghair": "Ronaldo não acrescentou nada ao Al-Nassr, sua presença não representa importância para o clube e ele deve ser dispensado neste momento", criticando a insistência em confiar no capitão da equipe apesar de sua idade avançada e de não estar entregando, em sua opinião, o acréscimo esperado.

O ídolo do Al-Nassr acrescentou: "Ronaldo não trouxe grandes títulos ao Al-Nassr, mesmo no aspecto de marketing o clube não se beneficiou dele, por que a diretoria continua esperando por ele? Um jogador de idade avançada e que não me dá o acréscimo esperado e, ao mesmo tempo, recebe quantias enormes sem proveito".

Al Hurifi apontou que a permanência de Ronaldo, segundo sua visão, não serve aos objetivos do Al-Nassr, considerando que o jogador passou a se concentrar mais em conquistar seu feito individual, que consiste em alcançar os 1000 gols, em vez de ajudar a equipe a atingir seus objetivos coletivos e conquistar títulos.

O ídolo do Al-Nassr prosseguiu em sua fala reforçando que o clube é maior do que qualquer jogador, citando o que aconteceu com o francês Karim Benzema no Al-Hilal, ao dizer: "O Al-Nassr é maior do que Ronaldo, e vimos o que o Al-Hilal fez com Benzema, decidiu se livrar dele quando sentiu que o jogador não representava o benefício esperado, e devemos tratar o jogador português da mesma forma".

As declarações de Al Hurifi vêm na esteira de uma das partidas mais difíceis do Al-Nassr nesta temporada, depois de perder para o Al Ain por 4 a 0, aumentando a pressão sobre Ronaldo e a comissão técnica comandada por Ange Postecoglou, em meio a uma ampla polêmica sobre o futuro do capitão da equipe e seu papel na próxima etapa.

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