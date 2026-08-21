Vídeo: Al-Farraj abre o dossiê dos estrangeiros do Al-Ittihad: onde está a fiscalização?

O comentarista Walid Al-Farraj abriu o dossiê das contratações do Al-Ittihad, direcionando críticas contundentes à forma como o clube administra o assunto dos jogadores estrangeiros, em meio a uma constante polêmica sobre os gastos e a capacidade financeira do "Decano" durante o período atual.

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Al-Farraj afirmou em seu programa "Rotana Sport com Walid": "A verdadeira pergunta é: quem indicou os jogadores do Al-Ittihad? E quem pagou os seus valores? E quem aprovou essas quantias? Cadê a fiscalização?", questionando a responsabilidade por trás das decisões que levaram a esse número de profissionais e aos custos a eles associados.

E o comentarista saudita acrescentou: "Multidão, e a rua vazia!", em referência à grande quantidade de jogadores estrangeiros no elenco do Al-Ittihad, em contraste com a ausência de um número equivalente de peças que, em sua opinião, tenham trazido o acréscimo técnico esperado ao time.

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Al-Farraj explicou que o Al-Ittihad conta atualmente com 16 jogadores estrangeiros, mas considera que apenas 6 deles podem ser considerados bons do ponto de vista técnico, o que o levou a questionar a utilidade das demais contratações e o custo financeiro que o clube arcou para concretizá-las.

Essas declarações surgem em um momento em que os clubes da Roshn Saudi League falam de crises financeiras e restrições aos gastos, algo que Al-Farraj considerou motivo de espanto, especialmente se alguns clubes estão passando por dificuldades financeiras num momento em que gastaram grandes quantias em contratações que não trouxeram o retorno técnico esperado.

As declarações de Al-Farraj abrem um amplo espaço para o debate sobre o mecanismo de escolha dos jogadores estrangeiros nos clubes sauditas, e sobre quem assume a responsabilidade de avaliar as negociações e aprovar os seus valores financeiros, especialmente porque o dossiê das contratações não está ligado apenas ao orçamento, mas ao futuro do time e à sua capacidade de aproveitar o seu elenco durante a temporada.