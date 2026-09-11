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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vídeo: Al-Deayea choca Yassine Bounou com declaração surpreendente

Al-Taawoun x Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Campeonato Saudita
Y. Bounou
Arábia Saudita
Marrocos

O que disse o goleiro veterano?

Mohammed Al-Deayea, ídolo do Al-Hilal, causou surpresa em relação ao marroquino Yassine Bounou, goleiro da equipe, antes do confronto com o Al-Taawoun, marcado para amanhã, sábado, pela sétima rodada do Campeonato Saudita Roshn de Profissionais.

Leia também: Após a surpresa de Bounou, Koulibaly e Al-Owais complicam o Al-Hilal diante do Neom

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Bounou deve desfalcar o confronto com o Al-Taawoun por causa da lesão que sofreu antes da partida contra o Neom, na rodada passada, que o "Líder" perdeu pelo placar de 2 a 0.

Sobre o assunto, Al-Deayea afirmou, em declarações no programa "Doorina Ghair": "O Al-Hilal não será afetado pela ausência de Bounou no confronto com o Al-Taawoun, pois temos Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção da Arábia Saudita".

Campeonato Saudita
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E acrescentou: "Al-Owais possui grandes qualidades. É verdade que ele foi criticado na última partida, mas continua sendo um grande goleiro e nos dará muita força no próximo período".

E concluiu: "O Al-Hilal não é afetado pela ausência de ninguém na defesa da meta, e espero que consigamos a vitória diante do Al-Taawoun".

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