O confronto entre Al-Qadsiah e Al-Ta'i teve um lance raro e um erro inesperado do goleiro do Al-Ta'i, depois que o atacante do Al-Qadsiah, Mateo Retegui, aproveitou a ausência do goleiro em sua meta para marcar um gol de uma forma que talvez seja um dos mais estranhos da atual temporada.

O lance aconteceu aos 16 minutos, quando o Al-Qadsiah teve uma cobrança de falta a seu favor, enquanto o goleiro do Al-Ta'i deixava sua meta por alguns instantes para beber água, em uma cena que ninguém esperava que se tornaria a causa direta do balançar de suas redes.

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Os jogadores do Al-Qadsiah não esperaram muito para bater a falta, pois a bola foi jogada rapidamente, aproveitando a ausência do goleiro de sua posição e a inexistência de qualquer jogador para proteger a meta naquele momento.

Retegui recebeu a bola e disparou diretamente em direção à meta vazia do Al-Ta'i, sem encontrar qualquer resistência, antes de colocar a bola dentro das redes com facilidade, decretando a vantagem do Al-Qadsiah na partida.

O gol causou espanto em todos os espectadores, por ter sido resultado de uma atitude simples que se transformou em segundos em um erro decisivo, cujo preço o Al-Ta'i pagou, enquanto os jogadores do Al-Qadsiah demonstraram grande rapidez de raciocínio ao aproveitar a situação e não dar ao adversário a chance de reorganizar suas fileiras.

Dessa forma, Retegui marcou um dos gols mais estranhos da temporada, depois de aproveitar o momento em que o goleiro do Al-Ta'i deixou sua meta para beber água, punindo o time adversário com um gol cômico e concedendo ao Al-Qadsiah uma vantagem antecipada na partida.