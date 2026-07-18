Vídeo: A noite dos números históricos... Rice abala as defesas da França em 18 minutos

Declan Rice, capitão da seleção da Inglaterra, começou a partida contra a França na Copa do Mundo de 2026 de maneira impecável, depois de liderar os “Três Leões” em um início avassalador nos primeiros minutos, deixando sua marca com um gol e uma assistência em menos de 18 minutos.

A seleção inglesa enfrenta a francesa na manhã deste domingo, na disputa pelo terceiro lugar desta edição do torneio.

O meio-campista do Arsenal precisou de apenas três minutos para abrir o placar contra a seleção francesa, aproveitando o início avassalador de sua equipe, antes de voltar aos 18 minutos e dar um cruzamento preciso que seu companheiro Ezri Konsah converteu no segundo gol, tornando Rice o maior contribuidor para a vantagem inicial da Inglaterra.

















As conquistas de Rice não se limitaram aos dois gols da partida, já que ele se tornou o primeiro jogador em atividade na Premier League a marcar um gol e dar uma assistência pela seleção inglesa durante a atual edição da Copa do Mundo, depois que os gols dos jogadores da “Premier League” haviam ficado ausentes da campanha da seleção inglesa no torneio até o confronto contra a França.

Além disso, o capitão da Inglaterra entrou para os livros de história por outro motivo, ao se tornar o segundo jogador do Arsenal a iniciar uma partida em um grande torneio vestindo a camisa da seleção inglesa e usando a braçadeira de capitão, seja na Copa do Mundo ou na Eurocopa, depois do lendário Tony Adams, que liderou os “Três Leões” na Euro 1996.

O gol precoce de Rice também não foi comum, já que ele marcou o gol mais rápido da seleção inglesa em uma partida oficial desde o gol de Luke Shaw contra a Itália, com menos de dois minutos de jogo, na final da Euro 2020, relembrando um dos inícios mais rápidos da seleção inglesa em grandes torneios.