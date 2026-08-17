O Al-Ahli saudita garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, após superar o Al-Anwar na fase dos 32, em uma partida marcada pela superioridade do "Al-Raqi" e pelo seu domínio na maior parte do confronto, com destaque notável para o armênio Edward Sbeirtsian, que teve papel de protagonista ao conduzir sua equipe rumo à classificação.

Sbeirtsian acerta as traves no primeiro tempo

O Al-Ahli entrou forte na partida, depois que o holandês Marino Pusic decidiu apostar na maioria dos titulares, no desejo de assegurar a vaga sem surpresas, o que garantiu à equipe clara vantagem desde os primeiros minutos.

Apesar das inúmeras tentativas do Al-Ahli durante o primeiro tempo, a defesa e o goleiro do Al-Anwar conseguiram resistir, mas Sbeirtsian esteve muito perto de abrir o placar em duas ocasiões, ao disparar dois chutes fortes que bateram nas traves, deixando escapar a chance de colocar o Al-Ahli à frente.

O Al-Ahli manteve sua pressão em busca de furar o bloqueio, enquanto o Al-Anwar apostava na compactação defensiva e nos contra-ataques, encerrando o primeiro tempo sem gols apesar da clara vantagem do "Al-Raqi".

A magia de Sbeirtsian aparece no segundo tempo

Com o início da segunda etapa, o Al-Ahli seguiu na busca pelo primeiro gol, até que veio o minuto 60, que testemunhou a superioridade transformada em realidade, depois que Sbeirtsian conseguiu quebrar a resistência do Al-Anwar com um belo chute que o goleiro não conseguiu defender, fazendo a bola balançar as redes e o armênio anunciar a vantagem de sua equipe.

Sbeirtsian não parou no gol, mas seguiu se movimentando e criando perigo, aparecendo em diversas funções ofensivas, confirmando seu valor como um dos principais elementos do Al-Ahli na partida, depois de ter sido a mais destacada fonte de perigo ao gol adversário durante todo o confronto.

E no minuto 89, Sbeirtsian completou sua atuação de destaque ao criar o segundo gol do Al-Ahli, depois de dar um belo passe ao brasileiro Wenderson Galeno, que havia entrado como substituto, o qual mandou a bola para dentro das redes e ampliou a vantagem do "Al-Raqi".

O Al-Anwar diminui a diferença e o Al-Ahli garante a classificação

E apesar de a partida se aproximar do fim, o Al-Anwar recusou-se a desistir e conseguiu diminuir a diferença durante o segundo minuto dos acréscimos, depois que Reda Ben Sayeh recebeu um passe que o deixou frente a frente com o goleiro do Al-Ahli, colocando a bola nas redes e devolvendo um pouco de emoção aos minutos finais.

Mas o gol do Al-Anwar veio tarde demais e não foi suficiente para mudar o rumo da partida, permitindo ao Al-Ahli manter sua vantagem e assegurar a vaga para as oitavas de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.

Com esta vitória, o Al-Ahli deu continuidade à sua caminhada na competição com firmeza, após decidir o confronto contra o Al-Anwar graças ao brilho de Sbeirtsian, que marcou um gol e deu uma assistência, confirmando que a equipe possui diversas soluções ofensivas capazes de fazer a diferença nos torneios eliminatórios.