Vidal chega ao Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo

O namoro, enfim, virou casamento. Arturo Vidal desembarcou no início da noite desta quarta-feira (6) no Rio de Janeiro para firmar compromisso com o Flamengo. O volante de 25 anos foi recebido com festa pela torcida no Aeroporto do Galeão e teve rápido contato com a imprensa.

Vidal ainda tem em sua agenda a ida ao Maracanã, nesta quarta, para acompanhar a partida entre Flamengo e Tolima, válida pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Na quinta, vai passar por exames médicos e assinar um acordo com o time rubro-negro até dezembro de 2023. Depois disso, viaja para a Itália para finalizar a rescisão com a Inter de Milão, e só então virá em definitivo ao Rio.

O chileno vai receber algo em torno de R$ 1,2 milhões mensais, se tornando um dos salários mais altos do elenco rubro-negro ao lado de Gabigol e Arrascaeta. Ele recebeu uma oferta do Boca Juniors e tinha um acerto encaminhado com o clube argentino antes do Flamengo entrar firme na disputa.

As conversas com Arturo Vidal foram conduzidas pelo vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Os dois lados cederam um pouco antes de chegarem a um acordo.