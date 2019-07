Vice-presidente do Cruzeiro é afastado do cargo pelo Tribunal de Justiça

Itair Machado está impedido de atuar pelo clube mineiro

O vice-presidente do , Itair Machado, foi afastado do cargo pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesta quarta-feira (10). O dirigente é um dos principais nomes da gestão de Wagner Pires, presidente do clube

Com a decisão - pronunciada pelo juiz Octávio de Almeida Neves na Câmara Cível -, Itair está impedido de atuar pelo Cruzeiro.

Confira o trecho da decisão:

"Posto isso, defiro a tutela de evidência recursal e afasto imediatamente o agravado Itair Machado de Souza do cargo de Vice-Presidente de Futebol do agravado Cruzeiro Esporte Clube. Por consequência, o primeiro agravado fica impedido de praticar quaisquer atos de gestão inerentes ao cargo de Vice-Presidente de Futebol do Clube e de se valer de qualquer dos poderes outorgados no instrumento de procuração firmado pelo Cruzeiro (documento de ordem 16)".

Entenda o caso

Itair Machado e o presidente Wagner Pires de Sá são alvo de investigações da Polícia Civil e do Ministério Público devido a evidências de que a diretoria quebrou regras da Fifa e CBF, tanto no âmbito do futebol, quanto do governo federal, por meio do Profut - programa de renegociação de dívidas fiscais com clubes.