VI: Paul Simonis retorna à Eredivisie sob uma condição importante

Paul Simonis está prestes a retornar à Eredivisie, segundo o Voetbal International. O técnico de 41 anos deve assumir o lugar de Maurice Steijn no Sparta, embora um obstáculo ainda impeça um acordo definitivo.

O Sparta, Simonis e o VfL Wolfsburg, antigo clube de Simonis, ainda precisam chegar a um acordo quanto à rescisão do contrato alemão, segundo o VI. No momento, isso impede que um acordo seja fechado.

“Para que Simonis comece a trabalhar em Roterdã-Oeste, todas as partes terão que fazer concessões. Esse processo ainda está sendo difícil”, escreve o VI, que, aliás, espera que isso não cause grandes problemas. Afinal, todas as partes têm a intenção de chegar a um acordo.

Simonis está sem clube desde novembro do ano passado, depois de ter sido afastado pelo Wolfsburg. Por isso, ele continua recebendo salário desse clube até hoje, o que faz com que o Sparta fique, por enquanto, na espera. Caso as partes não cheguem a um acordo, o técnico do Excelsior, Ruben den Uil, é considerado o plano B para o Sparta.

“Buscamos um técnico que seja bem-sucedido, assim como Maurice”, afirmou anteriormente o diretor técnico Gerard Nijkamp à VI. “É isso que estamos procurando. Alguém que tenha resultados, que ajude os jogadores a evoluírem e, se houver bons jogadores da base, que os promova para o time principal.”

“Não necessariamente um técnico jovem, não. A experiência é muito importante. Hoje em dia, um técnico não precisa apenas liderar bem sua comissão técnica e mandar no vestiário; habilidades de comunicação também são muito importantes.”

“Afinal, você passa muito tempo diante das câmeras. Nesse sentido, você é o principal porta-voz do clube. Para nós, como clube, é fundamental que um treinador domine bem essa faceta. Portanto, vários fatores entram em jogo”, afirmou Nijkamp, que vê em Simonis o candidato ideal.