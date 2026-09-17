Em seu dia de homenagem lendária na cidade natal, Eric García não falou sobre si mesmo, mas roubou os holofotes com uma defesa contundente de seu companheiro Lamine Yamal, afirmando que ele é o mais merecedor da Bola de Ouro, em uma declaração que vai incendiar o mundo do futebol.

López (25 anos) voltou à sua cidade, Martorell, como herói, onde foi homenageado pela câmara municipal com uma condecoração em reconhecimento à sua trajetória e às suas conquistas com a seleção espanhola, em uma cerimônia oficial no salão da prefeitura, após a qual subiu à sacada do salão para se dirigir aos torcedores.

Apesar do clima de comemoração, foi a fala de García sobre o Barcelona que mais se destacou, quando estabeleceu a Liga dos Campeões da Europa como um objetivo inegociável: "Vejo aqui muitas camisas do Barcelona. Espero que nos encontremos na próxima temporada para comemorar muitos títulos e, com certeza, a Liga dos Campeões da Europa. É o objetivo maior de todos e o sonho de todos".

Mas a declaração mais forte, segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", veio quando foi questionado sobre a Bola de Ouro e a indicação de Lamine Yamal, com Eric se juntando com toda força à campanha dos que apoiam o jovem talento do Barcelona.

García afirmou em declaração contundente: "Ele merece a Bola de Ouro, todos nós dizemos isso porque sentimos isso. O que ele faz é inacreditável, eu vi Messi e agora vejo ele, com a idade que tem e o tamanho do impacto que causa dentro de campo. Ele tem um talento inacreditável".

E acrescentou, de forma bem-humorada, para amenizar a rivalidade com seus companheiros de seleção: "Mas também não quero esquecer meus companheiros, como Rodri, que já a conquistou".

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O zagueiro encerrou seu dia especial com a inauguração de dois campos que levam o nome do lendário Johan Cruyff no "Parc de la Vila", antes de elogiar os goleiros do Barcelona, dizendo: "Szczesny é um jogador de grande experiência, e é evidente que ser reserva não é fácil. Já o Joan é o melhor goleiro do mundo".