Vestir a camisa do Corinthians um dia? 'Sou mercadoria', diz Deyverson

Deyverson, atacante do Palmeiras e herói do título da Libertadores, não descartou a possibilidade de jogar com a camisa do Corinthians, maior rival do Verdão, algum dia na sua carreira.

Em uma entrevista ao quadro "Eu e o Benja", no Arena SBT, o jogador foi enfático ao dizer que é uma "mercadoria" e que não sabe o dia de amanhã. O atacante até lembrou do caso do atacante Róger Guedes, que atuou pelo Palmeiras e hoje joga pelo Alvinegro.

"Sou uma mercadoria. Não sei o dia de amanhã. Se fizesse essa pergunta ao (Róger) Guedes, talvez ele falaria a mesma coisa quando estava no Palmeiras, e hoje em dia está no Corinthians", disse Deyverson.

Ainda assim, o jogador afirmou seu desejo de continuar no Palmeiras: "Meu desejo é colocar uma sonda aqui (no braço) e outra no Palmeiras e nunca desgrudar", completou.

Deyverson tem contrato com o Verdão até o dia 30 de junho de 2022 e, com isso, em janeiro já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Apesar do interesse em ficar, o atacante já começa a receber sodagens do exterior com o fim de seu contrato se aproximando.

Herói do título da Libertadores do Palmeiras contra o Flamengo, Deyverson está no Palmeiras desde 2017, atuando em 135 jogos e marcando 30 gols.