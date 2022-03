Vestiário do Flamengo tem grande silêncio e Paulo Sousa tenso após derrota para o Fluminense

A derrota por 2 a 0 para o Fluminense, na noite desta quarta-feira (30), no Maracanã, deixou o clima no vestiário do Flamengo pesado. Segundo soube a GOAL, os jogadores sentiram muito mais pela forma que foi do que propriamente o resultado.

O ambiente foi de poucas palavras. Quem estava presente relatou um clima pesado. Um dos mais incomodados era Paulo Sousa. O técnico estava bem mais sério do que de costume e bastante tenso. Apesar disso, o discurso é de que o Flamengo tem total capacidade para reverter o placar no sábado(02), data da segunda partida.

Para garantir o inédito tetra, no entanto, o Rubro-Negro vai precisar jogar mais futebol do que vem jogando até aqui nesta temporada. O time carioca precisa de 3 gols de diferença e 2 para levar a partida para os pênaltis.

Depois do jogo, Filipe Luís falou sobre o desempenho da equipe e admitiu que ainda pode estar faltando química com o sistema de jogo de Paulo Sousa.

"Posso time ele consegue chegar, criar chances, mas como falei, talvez não esteja sendo avassalador como a torcida espera, aquela chuva de ocasiões, de chances. Talvez ainda falte um pouco de química nesse sistema, que a gente está encaixando. Mas só o tempo, mais jogos e mais finais pra poder reverter, e vir aqui dar entrevista com a cara feliz".

Na coletiva de imprensa, Paulo Sousa foi questionado sobre a falta de química, citada por Filipe Luís e garantiu que a solução é manter o que vem sendo feito.

"Não é pelos maus resultados que temos de mudar tudo. Para ter química precisamos ser consistentes naquilo que fazemos. Precisamos manter para termos mais convicções individuais e coletivas".