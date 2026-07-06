Verweij traz novidades sobre o interesse do Ajax em Daley Blind

Mike Verweij espera que ainda haja movimentações no mercado de transferências do Ajax nas próximas semanas. Além disso, o especialista em assuntos do Ajax prevê que um acordo para a contratação de Daley Blind, que está sem contrato, seja fechado em breve.

“Ele vai chegar. Só que a situação não mudou em relação a algumas semanas atrás. Naquela época, foi declarada a intenção de que o Ajax e Blind fechassem acordo. Só que ainda não há nada por escrito. Isso vai acontecer eventualmente e talvez até bem em breve”, prevê Verweij na seção Kick-Off do jornal De Telegraaf.

Verweij explica, em seguida, por que a chegada de Blind está demorando. “Muitas coisas precisam acontecer muito rapidamente no mercado de transferências. Acho que Jordi Cruijff está negociando alguns grandes nomes. E Daley Blind vai dar certo, acredito. Isso vai ser fechado em breve.”

“Míchel quer muito contar com ele. Por isso, também acho que ele tem chances de ser titular”, prevê Verweij, que acredita que o retorno do zagueiro, que se transferiu para o Girona, só pode ser benéfico.

O pai, Danny Blind, falou recentemente no programa “Het Oranje Café” sobre um possível retorno do lateral-esquerdo ao Ajax. “Caramba, não sei. Não me parece provável. Mas não tenho certeza”, disse o ex-jogador e técnico do clube de Amsterdã, sem dar uma resposta definitiva.

Blind (36) já jogou no Ajax em dois períodos distintos. Além disso, teve passagens pelo Manchester United e pelo Bayern de Munique. Desde 2023, ele estava no Girona, onde trabalhou ao lado de Míchel, que se transferiu para o Ajax.