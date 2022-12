Versátil, Danilo supera anos de críticas e passa a ser enxergado na seleção brasileira

Lateral, que deve jogar novamente do lado esquerdo, vem conquistando a confiança do torcedor

A seleção brasileira encerrou a preparação para encarar a Croácia, nesta sexta-feira (09), pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar. Tite não confirmou a escalação, mas deu a entender que Danilo deve ser novamente titular na lateral-esquerda. Há poucos meses, esta possibilidade seria recebida com muitas críticas, mas o que se vê hoje é até certa tranquilidade dos torcedores ao ouvir o nome do jogador.

Danilo tem quase dez anos de serviços prestados à seleção brasileira, mas teve que conviver com questionamentos. A comparação era cruel, especialmente pelo histórico de laterais mais ofensivos na história da amarelinha. Ainda que tenha qualidade para chegar ao ataque, o lateral, que esbanja versatilidade, de uns anos para cá, tem características mais defensivas.

Não à toa, Danilo revelou em entrevista coletiva que pretende, num futuro próximo, virar zagueiro de vez. “Acho que nos próximos anos serei zagueiro, que é onde tenho desfrutado melhor”, disse o lateral-direto que deve atuar do lado esquerdo contra a Croácia.

Nesta Copa do Mundo, Danilo passou a ser visto com outros olhos. Desde o início da preparação, a rejeição a Daniel Alves, fez com que os brasileiros prestassem mais atenção no lateral da Juventus. Quando desfalcou a equipe contra a Suíça por conta de lesão, muitos sentiram falta. Quando retornou e teve atuação segura como lateral-esquerdo contra a Coreia do Sul, muitos elogios.

Mas como nem sempre foi assim, Danilo precisou driblar as desconfianças para se manter firme e seguir recebendo oportunidades na seleção brasileira.



“Certamente ao longo dos anos eu entendia essa cobrança, esse gosto do brasileiro de contar com laterais extremamente ofensivos, que sejam opção no campo de ataque. Mas com o passar dos anos me adaptei ao futebol de diferentes maneiras, com diferentes escolas e treinadores. Percebi a necessidade de me adaptar. E funcionou. Com a Seleção demorou um pouco mais. Mas eu costumo dizer sobre inteligência cristalizada, a capacidade de focar realmente no que importa no momento. Claro que é importante ter o reconhecimento do torcedor brasileiro, o afeto, nós trabalhamos para isso. Mas durante a minha carreira tive que escolher, focar nas críticas ou no meu desenvolvimento como jogador, em amadurecer de forma tática e técnica para continuar jogando em alto nível”.

Danilo não é o único atleta versátil da equipe e também por isso Tite pode se dar ao luxo de não ficar tão preocupado sem laterais-esquerdos. Se atleta da Juventus jogará na esquerda, Militão é o nome na direita. A tendência é que o zagueiro seja novamente deslocado para a posição e Alex Sandro inicie a partida no banco de reservas.

A tendência é que o Brasil vá a campo com: Alisson, Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar, Vini Jr, Raphinha e Richarlison.