Verona x Udinese: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Udinese busca emplacar a sexta vitória seguida no Italiano; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atravessando momentos opostos, Verona e Udinese se enfrentam nesta segunda-feira (3), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi, pela oitava rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Embalado com cinco vitórias consecutivas e brigando pela liderança, a Udinese terá pela frente o Verona, que vem de duas derrotas seguidas e próximo da zona de rebaixamento.

Em 42 jogos disputados entre as equipes, são 14 vitórias para cada lado, além de 14 empates. No último encontro, válido pelo Italiano 21/22, o Verona goleou por 4 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável VERONA: Montipo; Coppola, Gunter, Hien; Lazovic, Illic, Veloso, Depaoli; Lasanha, Verde, Henry.

Escalação do provável UDINENSE: Silvestri; Pérez, Bijol, Becão; Ebosse, Makengo, Wallace, Sucesso, Ebosele; Beto, Deulofeu.

Desfalques

Verona

sem desfalques confirmados.

Udinese

Adam Masina e Leonardo Buta seguem como desfalques.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 3 de outubro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Estádio Marcantonio Bentegodi – Verona, ITA

• Arbitragem: DANIELE MINELLI (árbitro)