Hellas Verona x Juventus: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Juve busca a quinta vitória consecutiva na Serie A italiana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando emplacar a quinta vitória consecutiva no Campeonato Italiano, a Juventus visita o Verona nesta quinta-feira (10), às 14h30 (de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi, pela 14ª rodada da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O técnico Allegri trata como dúvida a presença de Vlahovic. Caso não esteja apto, Arkadiusz Milik deve liderar a linha de frente novamente.

Do outro lado, o Verona, na lanterna do campeonato, com apenas cinco pontos conquistados, não terá Giangiacomo Magnani, suspenso. Dawidowicz assumirá a posição.

Em 78 jogos disputados entre as equipes, a Juventus soma 46 vitórias, contra 14 do Verona, além de 18 empates. No último encontro, válido pelo pelo returno do Italiano 21/22, a Juve venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável JUVENTUS: Sczesny; Danilo, Bremer, Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik.

Escalação do provável VERONA: Montipo; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Veloso, Tameze, Doig; Kallon, Lazovic; Henrique.

Desfalques

Verona

Giangiacomo Magnani, cumprirá suspensão, enquanto van Ilic e Davide Faraoni, lesionados, estão fora.

Juventus

Pogba, Weston McKennie, Mattia De Sciglio e Dusan Vlahovic, machucados, estão fora.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 10 de novembro de 2022

• Horário: 14h30 (de Brasília)

• Local: Estádio Marcantonio Bentegodi – Verona, ITA