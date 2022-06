Vendido pelo Atlético-MG ao Grupo City, Savinho será emprestado ao PSV

Atacante foi negociado por 6,5 milhões de euros ao Troyes, da França. Porém jogará a Liga Holandesa para adquirir minutos no futebol europeu

O Atlético-MG já acertou a venda de Savinho para o Troyes, da França, em definitivo no mercado da bola. A trajetória do jovem na Europa, contudo, não começará na Ligue 1, mas, sim, no futebol holandês. Tratado como "melhor que Rodrygo" por Jorge Sampaoli, ele será emprestado ao PSV para ganhar experiência no continente, conforme apurado pela GOAL.

O atacante, que completou 18 anos em 10 de abril passado, terá a oportunidade de se firmar na Europa jogando a Eredivisie, liga de futebol holandesa. A ideia é que o jovem tenha minutos pelo PSV e, posteriormente, atue com as cores do Troyes, que fugiu do rebaixamento e disputará a primeira divisão francesa na próxima temporada.

Mais artigos abaixo

O clube francês que adquiriu Savinho é administrado pelo Grupo City, mesma empresa que faz a gestão do Manchester City e está perto de adquirir o Bahia. O Troyes desembolsará 6,5 milhões de euros (R$ 33,22 milhões na cotação atual) por 87,5% dos direitos econômicos do jovem. Os franceses ainda podem pagar mais 6 milhões de euros (R$ 30,66 milhões) no caso do jovem atingir metas.

O Galo manteve 12,5% dos direitos econômicos do jogador para uma possível venda. O garoto tinha contrato com os mineiros até 31 de dezembro de 2023. Entretanto, recebeu poucas oportunidades até a negociação costurada com o clube francês.

Savinho soma 31 partidas pelo time profissional do Atlético-MG desde 2020. No período, completou 796 minutos, uma média de 25,67 minutos por jogo. Ele fez um gol e deu apenas uma assistência.