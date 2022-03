Troyes será o destino de Savinho, vendido pelo Atlético ao Grupo City

O Atlético-MG sacramentou a venda de Savinho para o Grupo City, que administra ao menos nove clubes ao redor do mundo. O Troyes, da França, é o que receberá o jogador a partir de julho deste ano, quando a janela de transferências da Europa será reaberta.

O atacante de 17 anos atinge a maioridade em 10 de abril de 2004 e estará livre para uma transferência ao exterior a partir de julho deste ano. A GOAL confirmou com duas fontes distintas que ele defenderá o clube francês, atualmente na 17ª colocação da Ligue 1, primeira divisão do futebol francês. O time luta contra o rebaixamento na competição nacional e tem a mesma pontuação do Metz, primeiro do grupo de descenso.

O grupo que administra o Troyes, da França, ainda é o responsável por gerir Manchester City (Inglaterra), Melbourne City (Austrália), Montevideo City Torque (Uruguai), Bolivar (Bolívia), New York City (MLS), Mumbai City (Índia), Girona (Espanha), Yokohama Marinos (Japão), Troyes (França), Sichuan Jiuniu (China) e Lommel SK (Bélgica).

A venda de Savinho foi alinhavada por 6,5 milhões de euros (R$ 36,15 milhões na cotação atual). Os mineiros mantêm 12,5% dos direitos econômicos do atleta e podem receber mais 6 milhões de euros (R$ 33,36 milhões) por bônus, que variam conforme as metas do atleta no país. Os valores, portanto, podem chegar aos 12,5 milhões de euros (R$ 69,49 milhões).

Savinho deixa o Atlético com 23 partidas entre os profissionais e nenhum gol marcado ou assistência concedida. O atleta teve pouco espaço no elenco principal do Galo. A sua promoção à primeira equipe aconteceu em 2020, ainda sob o comando de Jorge Sampaoli.