Venda de Antony ao United fica estagnada, e estafe busca "sim" do Ajax

Negociação do atacante de 22 anos com o Manchester United pode render mais de 10 milhões de euros ao São Paulo

A negociação para a venda de Antony ao Manchester United ficou estagnada. Os ingleses tentaram avançar em um acordo de 60 milhões de euros (R$ 329,56 milhões na cotação atual) com o Ajax, mas encontram resistência dos holandeses nas tratativas, conforme apurado pela GOAL.

Os Red Devils tentam chegar a um acordo pelo atleta ainda nesta janela de transferências. O agente do craque brasileiro, Júnior Pedroso, está na Europa desde o fim da temporada local com o intuito de chegar a um acordo para a sua negociação. Ele tenta convencer os holandeses a aceitarem a proposta do United.

O Ajax é quem trava o acordo. Os holandeses exigem um valor superior ao que foi inicialmente tratado o negócio — a pedida se aproxima de 80 milhões de euros (R$ 438,82 milhões).

Antony e seu estafe querem que a negociação com o Manchester United tenha um desfecho positivo. O jogador sonha em atuar no clube inglês. Contudo, está ciente de que o negócio é difícil. Ele e seu estafe tentam destravar o acordo entre os clubes.

O contrato de Antony com o Ajax é até 30 de junho de 2025. O atacante de 22 anos foi adquirido pelo clube em julho de 2020.

Quanto o São Paulo ganha se o Ajax vender Antony?

O São Paulo receberá 20% de mais-valia com a nova transação do jogador e 2,7% por causa do mecanismo de solidariedade como clube formador, de acordo com o cálculo feito pela Rede do Futebol a pedido da reportagem. A GOAL apurou que o percentual será calculado em cima de uma venda de 15 milhões de euros, conforme estabelecido no contrato firmado em fevereiro de 2020.

Portanto, o São Paulo receberá 20% de tudo o que exceder 15 milhões de euros na proposta do United. Isso significa que o clube do Morumbi embolsará 9 milhões de euros (R$ 49,6 milhões) apenas pela mais-valia. Além disso, o clube embolsará mais 1,620 milhão de euros (R$ 8,93 milhões) pelo mecanismo de solidariedade.

Com a distribuição do dinheiro, o São Paulo terá direito a 10,620 milhões de euros (R$ 58,51 milhões). O valor deve ser pago pelo Ajax, atual clube de Antony, que repassará o montante aos brasileiros.