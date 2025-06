"Venceria a Premier League" - Arsenal é incentivado a buscar Lionel Messi para encerrar jejum de taças

Comentarista de rádio inglesa diz que Gunners encerrariam seca no Campeonato Inglês se trouxessem o craque argentino; veja

O QUE ACONTECEU?

Durante toda sua carreira brilhante, Lionel Messi foi indagado se conseguiria jogar bola "em uma noite fria e chuvosa em Stoke". E fato é, o camisa 10 da seleção da Argentina nunca respondeu definitivamente a esta pergunta.

O CONTEXTO

Messi construiu sua reputação como um dos maiores da história no Barcelona, antes de se transferir para o Paris Saint-Germain em 2021. Atualmente, defende o Inter Miami na MLS, onde continua se destacando, ainda mais agora, no Mundial de Clubes da Fifa, nos EUA.

O QUE GOLDSTEIN DISSE?

Embora uma ida à Inglaterra pareça ter ficado no passado, já que Messi se aproxima dos 38 anos, o apresentador da talkSPORT Andy Goldstein afirmou que ele ainda poderia fazer a diferença no Arsenal: "Sabe de uma coisa? Acho que se ele jogasse como centroavante no Arsenal, eles venceriam a Premier League. De verdade. Se você tem o Messi marcando gols, acho que ele leva o título para eles".

VOCÊ SABIA?

Jason Cundy também opinou sobre Messi não ter jogado na Premier League, apesar do interesse de clubes como Chelsea e Manchester City:

"Quando ele foi para o PSG, fiquei decepcionado. Foi uma escolha entediante. O City estava interessado. Acredito que o Chelsea também. Imagine se ele tivesse vindo para a Premier League. Seria algo incrível. Olhando agora, se ele pudesse escolher de novo, acho que teria feito uma escolha diferente".

O QUE VEM POR AÍ PARA MESSI?

Messi nunca deu sinais de arrependimento por não ter atuado na Premier League. Seu foco agora está em fazer história com o Inter Miami e liderar a Argentina na busca pelo bi da Copa do Mundo, em 2026.