Veja! Henk Veerman impressiona com novo golaço

Henk Veerman voltou a marcar um golaço no domingo pela Eerste Divisie. O atacante ajudou o FC Volendam, com uma bicicleta artística, a encaminhar a vitória por 2 a 0 sobre o FC Den Bosch.

A partida no Kras Stadion ainda estava equilibrada antes do intervalo. As duas equipes criaram chances, mas não houve gols nos primeiros 45 minutos.

Pouco depois da volta do intervalo, porém, o Volendam abriu o placar. Em uma jogada que se seguiu a uma cobrança de falta, Veerman recebeu a bola na área e, com uma bicicleta fabulosa, não deu chances ao goleiro Pepijn van de Merbel: 1 a 0.

Foi mais um gol especial de Veerman. No fim de agosto, o atacante já havia impressionado contra o FC Dordrecht, em um duelo que o Volendam venceu por 6 a 1, com um belo toque de calcanhar.

O FC Den Bosch teve uma chance de empatar praticamente logo após o gol de abertura. Devon De Corte, no entanto, finalizou por muito pouco ao lado do gol do Volendam.

Não muito depois, Reuven Niemeijer ampliou a vantagem da equipe da casa. O meio-campista fez o 2 a 0 aos 64 minutos, depois de Mike Kleijn ter escapado pouco antes de receber o segundo cartão amarelo.

Depois disso, o Volendam não deixou mais a vantagem escapar. O FC Den Bosch ainda tentou forçar alguma coisa com várias substituições, mas não conseguiu mais superar o goleiro e a defesa da equipe da casa.







